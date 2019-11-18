В Иране офицер полиции стал "мучеником" во время протестов

Полицейский умер в больнице после стычек с вооруженными демонстрантами

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

В Иране во время массовых беспорядков, связанных с повышением цен на бензин в стране, при попытке захвата отдела полиции, погиб офицер.

Как заявил начальник полиции региона на западе страны Али Акбар Джавидан, майор умер в больнице на следующий день после столкновений с вооруженными демонстрантами в городе Керманшах, сообщает государственное информационное агентство IRNA.

По словам начальника полиции, офицер "был предан мученической смерти в столкновениях с несколькими мятежниками и бандитами" – он получил огнестрельное ранение, пытаясь защитить полицейский участок от захвата протестующими.

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Стоит напомнить, что недавно в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских стреляют из автомата по толпе протестующим, а потом убегают от разъяренной толпы.

Ранее стало известно, что власти Ирана ограничили пользование интернетом в стране. В частности, доступ к сети ограничили сразу в нескольких из 22 районов иранской столицы – Тегерана. В то же время, мобильная и стационарная телефонная связь работает без перебоев.

16 ноября демонстрации проходили в более десятка городов Ирана. А, по сообщениям в соцсетях и от гражданских журналистов, люди протестовали не менее чем в 37 городах страны.

Отметим, что нынешние демонстрации вспыхнули после того, как правительство заявило, что начнет ограничивать продажу топлива в одни руки и повышать цены из-за того, что экономика страны страдает от санкций США.

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