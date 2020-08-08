Трагедия в Индии: на месте крушения "Боинга" нашли "черные ящики"

Среди обломков самолета в Кожикоде обнаружены бортовые регистраторы полетной и речевой информации

На месте аварии лоукостера Air India Express в городе Кожикоде на юге Индии обнаружили бортовые самописцы разбившегося лайнера Boeing-737.

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Как сообщает местный телеканал NDTV, оба "черных ящика" – регистраторы и полетной, и речевой информации – были найдены на месте жесткой посадки самолета в ночь на 8 августа.

Также отмечается, что вечером накануне в Кожикоде прибыли специалисты Главного управления гражданской авиации Индии, которые займутся расследованием обстоятельств трагедии.

Тем временем стало известно, как выглядит место случившегося при свете дня:

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Напомним, что авария с рейсом Дубай – Кожикоде произошла вечером накануне – во время посадки лайнер "соскользнул" со взлетно-посадочной полосы и упал с обрыва. При этом борт разломился надвое.

По уточненной информации в самолете находились 190 человек (ранее сообщалось о 191), включая 184 пассажира и 6 членов экипажа. Жертвами катастрофы стали не менее 20 человек, в том числе оба пилота. Еще более 100 человек были госпитализированы, а состояние 20 из них оценивается как тяжелое.

Предварительная причина случившегося – погодные условия. Перед приземлением начался ливень, из-за чего пилот не смог посадить самолет с первого раза.

Известно, что рейсом IX-1344 на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах после отмены авиасообщения из-за всемирной пандемии коронавируса. В МИД Украины уже подтвердили, что украинцев на борту не было.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии

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