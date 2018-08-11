Трамп и Макрон обсудили "горячие" мировые темы

В ночь на субботу президент Франции и глава Белого дома в телефонном разговоре обсудили отношения с Ираном. Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп также обговорили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в администрации французского президента.

Ранее о прошедших переговорах в "Твиттере" сообщил Трамп. Он указал, что обсудил с Макроном по телефону различные темы, в том числе безопасность и торговлю.

"Данные переговоры были проведены по инициативе администрации французского президента, чтобы таким образом продолжить рассмотрение тем, обсуждавшихся в ходе последних недель, и подготовить новые дипломатические консультации, которые пройдут в ближайшие дни", – приводит Франс Пресс слова представителя Елисейского дворца.

Иранская тема обсуждалась в свете возобновления американских санкций против Тегерана и тех компаний, которые ведут торговлю с иранской стороной, отмечает агентство.

Разговор с Трампом завершил напряженный дипломатический день, в ходе которого французский президент, официально находящийся на отдыхе, провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным и с канцлером Германии Ангелой Меркель. Оба раза речь также шла о положении в Сирии.

Ранее президент Франции заявил, что возможное решение президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому может привести к опасным последствиям для всего мирового сообщества.

Напомним, Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сенцова по телефону в пятницу. Президент России пообещал в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте. По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США.

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