Трамп объяснил, почему не подписал соглашение по итогам саммита с Ким Чен Ыном

Американский лидер вернулся из Вьетнама, где провел встречи с Ким Чен Ыном

Фото: AFP

Трамп объяснил, почему не подписал соглашение по итогам саммита с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg 2019-03-02T23:25:55+02:00 Другие страны Американский лидер вернулся из Вьетнама, где провел встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, заявил, что провел продуктивную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

"Я только что вернулся из Вьетнама, где провел очень продуктивные встречи с Ким Чен Ыном", – заявил он.

"Мы установили хорошие, очень хорошие отношения и добились большого, исторического прогресса", - отметил Трамп на Конференции консервативных политических действий.

Он объяснил, почему не подписал соглашение по итогам саммита с Ким Чен Ыном.

"Мне не нравятся все эти соглашения, которые заключают политики. Они заключают соглашения только ради процесса заключения соглашения. Я не хотел этого делать. Я хотел заключить соглашение, которое бы работало", – подчеркнул он.

Трамп вновь повторил, что у Северной Кореи, по его мнению, "блестящее экономическое будущее, если они пойдут на сделку, но при наличии ядерного оружия у их экономики будущего нет".

"Посмотрим, как все сложится, но мне кажется, что пока все идет хорошо", – добавил Трамп.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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