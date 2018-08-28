Трамп отменил визит Помпео в КНДР

Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею после того, как тот получил воинствующее письмо от высокопоставленного северокорейского чиновника.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным издания, на имя Помпео пришло письмо от заместителя председателя правящей партии Северной Кореи Ким Ен Чола, который провел предыдущие раунды переговоров с госсекретарем США.

Точное содержание сообщения остается неизвестным, но оно было достаточно воинственным, чтобы Трамп и Помпео решили отменить поездку.

Письмо пришло на следующий день после того, как США официально объявили о запланированном визите Помпео. Он должен был отправиться в КНДР на этой неделе, чтобы представить новоназначенного специального посланника Стивена Бегуна своим северокорейским коллегам.

Трамп на прошлой неделе заявил, что посоветовал Помпео отменить визит, потому что "мы не имеем достаточного прогресса по денуклеаризации Корейского полуострова".

Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия". При этом в Twitter он назвал письмо "очень приятной запиской", заявив, что "достигнут большой прогресс".

Через несколько часов после твита Трампа, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что КНДР предложила провести встречу с американской делегацией в воскресенье, чтобы обсудить репатриацию останков американских солдат, погибших в Корейской войне в 1950-53 гг.

Ранее МИД КНДР раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с Помпео. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон предъявляет односторонние "грабительские" требования. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что если оценка Пхеньяна была бы правдива, то тогда следует считать, что "весь мир как грабитель".

Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице "Капелла" на острове Сентоса (Сингапур). Переговоры состоялись в расширенном формате. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь США Майкл Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.