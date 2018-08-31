В столице Венесуэлы случился транспортный апокалипсис

Сегодня, 09:37

В Каракасе остановилось метро, местным жителям пришлось ночевать на остановках


Столицу Венесуэлы настиг настоящий транспортный коллапс: из-за перебоев с электроэнергией в городе перестало работать метро – основной вид транспорта в двухмиллионном Каракасе.

В связи с этим добраться до дома для многих жителей стало настоящим испытанием, порою непреодолимым. Поскольку не работает ни одна станция метро, некоторым местным жителям пришлось ночевать на остановках.

"Нет вообще никакого транспорта. Метро остановилось, потому что нет света. Мы проголодались и хотели купить еды, но нигде не было продуктов", – говорит житель венесуэльской столицы Джейми Секьюр.

Сбои в метрополитене Каракаса случаются не впервые: в июне, когда метро стало бесплатным, оказалось, что нет бумаги, чтобы напечатать билеты.

Впрочем, обстановка в стране в целом угнетающая – в Венесуэле не утихает экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу года инфляция достигнет миллиона процентов.

"Происходящее на национальном уровне, в особенности инфляция, это очень серьезно. Правительство не предпринимает нужные решения. У меня двое детей, и я очень боюсь того, что будет дальше", – сетует жительница Каракаса Сефани Эдуардо.

Из-за остановки метро образовались многочасовые очереди на автобусы, однако везет не всем – некоторым горожанам приходится ночевать на остановках.

Как сообщалось ранее, с начала года цены в Венесуэле выросли более чем на 10000%.

Кроме того, в этом году президент страны Николас Мадуро увеличил минимальную заработную плату до 3 млн. боливаров, или 1,85 доллара.
инфляция, Венесуэла, метро, экономический кризис
Источник:

"Сегодня"

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