Тропический циклон в Зимбабве: число жертв достигло 65 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/edd/800/5c8edd8003018.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/edd/800/5c8edd8003018.jpg 2019-03-18T01:45:00+02:00 Другие страны Спасатели продолжают работать в провинции Маникаланд, где бушует стихия

В Зимбабве из-за тропического циклона Идай погибли по меньшей мере 65 человек.

Об этом сообщает государственная телекомпания ZBC News.

Отмечается, что спасатели продолжают работать в провинции Маникаланд, где бушует стихия.

Из-за мощных ливней смыты уже пять крупных мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 31 человек погиб на востоке Зимбабве в результате наводнения, вызванного сильным тропическим циклоном "Идай".

Ранее также стало известно, что в индонезийской провинции Папуа в результате наводнения погибли 63 человека.

Напомним, что в январе Индонезия уже страдала от наводнения. Тогда из-за проявления стихии погибли около шести десятков человек.

Кроме того, ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо (видео сняли в округе Юнион, штат Кентукки):