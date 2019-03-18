Тропический циклон в Зимбабве: число жертв достигло 65 человек
Спасатели продолжают работать в провинции Маникаланд, где бушует стихия
В Зимбабве из-за тропического циклона Идай погибли по меньшей мере 65 человек.
Об этом сообщает государственная телекомпания ZBC News.
Отмечается, что спасатели продолжают работать в провинции Маникаланд, где бушует стихия.
Из-за мощных ливней смыты уже пять крупных мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 31 человек погиб на востоке Зимбабве в результате наводнения, вызванного сильным тропическим циклоном "Идай".
Ранее также стало известно, что в индонезийской провинции Папуа в результате наводнения погибли 63 человека.
Напомним, что в январе Индонезия уже страдала от наводнения. Тогда из-за проявления стихии погибли около шести десятков человек.
Кроме того, ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо (видео сняли в округе Юнион, штат Кентукки):
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