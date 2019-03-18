Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек

Сегодня, 00:26

В стране разбушевался тропический циклон

В Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ec9/55e/5c8ec955ed004.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ec9/55e/5c8ec955ed004.jpg Другие страны В стране разбушевался тропический циклон

По меньшей мере 31 человек погиб на востоке Зимбабве в результате наводнения, вызванного сильным тропическим циклоном "Идай".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство информации страны.

"По меньшей мере 31 человек погиб и десятки пропали без вести в некоторых районах восточной части Зимбабве после того, как тропический циклон разбушевался по всей стране", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, люди были просто "сметены" наводнениями, которое унесло десятки домов и нанесло огромный ущерб инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.

Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.

Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Зимбабве, стихия, наводнение, циклон

Вы сейчас просматриваете новость " В Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Индонезии унесло жизни более 60 человек

Вчера, 09:39

Десятки людей считаются пропавшими без вести

Наводнение в Индонезии: погибли десятки людей

Вчера, 07:17

Водными потоками были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в местном аэропорту

Погодный "армагеддон" в США: на страну обрушились торнадо, ураганы и наводнения

15 марта, 15:09

Под воздействием непогоды оказались 105 млн человек – почти каждый третий американец

На Бразилию обрушились мощные ливни: более 10 погибших

11 марта, 20:29

Синоптики не советуют местным жителям расслабляться – по их прогнозам, дождь в регионе будет идти еще не менее двух суток

В Афганистане от наводнений погибли почти 60 человек

5 марта, 20:41

Около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия

На Пакистан обрушилось наводнение: стихия отняла десятки жизней

4 марта, 14:42

Ливневыми водами были повреждены сотни домов, мосты и дороги, а десятки коз и овец были смыты

Умер бывший муж Лолиты

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой