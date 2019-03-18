В Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек

В стране разбушевался тропический циклон

В Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ec9/55e/5c8ec955ed004.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ec9/55e/5c8ec955ed004.jpg 2019-03-18T00:26:00+02:00 Другие страны В стране разбушевался тропический циклон

По меньшей мере 31 человек погиб на востоке Зимбабве в результате наводнения, вызванного сильным тропическим циклоном "Идай".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство информации страны.

"По меньшей мере 31 человек погиб и десятки пропали без вести в некоторых районах восточной части Зимбабве после того, как тропический циклон разбушевался по всей стране", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, люди были просто "сметены" наводнениями, которое унесло десятки домов и нанесло огромный ущерб инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.

Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.

Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

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