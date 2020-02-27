Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Турция атаковала российскую авиацию в Сирии – СМИ

27 февраля, 13:50

Турецкие специалисты начали обстреливать из ПЗРК путинские военные самолеты

Турецкие войска атаковали авиацию Военно-космических сил РФ в сирийской провинции Идлиб, которая в последнее время стала камнем раздора между Анкарой с одной стороны и Москвой и Дамаском с другой.

Как сообщили на кремлевском телеканале "Россия-24", выступающая против сирийского диктатора Башара Асада оппозиция и поддерживающая ее Турция применили против военной авиации РФ зенитные ракеты.

"Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская ... При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно – боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы", – заявили российские пропагандисты.

Реклама

На канале утверждают, что для защиты от огня ПЗРК российская и сирийская авиация спасается при помощи тепловых ловушек.

В тренде
Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать

На прошлой неделе арабский портал Al-Masdar опубликовал видео атаки Сирийской свободной армии на российский бомбардировщик Су-24 из ПЗРК. Как видно на снятых кадрах, самолет сумел уклониться от ракеты.

Напомним, ранее в этом месяце повстанцы сбили в Сирии два вертолета подконтрольных Асаду ВВС – оба воздушных судна рухнули в провинции Идлиб и в обоих случаях экипаж погиб.

А ранее Турция вступила в открытую конфронтацию с Сирией и в ответ на артиллерийский обстрел своего наблюдательного пункта в Идлибе нанесла массированный авиаудар по позициям сирийских солдат, в результате чего погибли более 100 военных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сирия Турция война в Сирии вкс рф Идлиб армия России

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Ученые рассказали, для кого коронавирус представляет особую опасность
Ученые рассказали, для кого коронавирус представляет особую опасностьДругие страны
В Сирии уничтожили базу путинских солдат: видео с высоты птичьего полета
В Сирии уничтожили базу путинских солдат: видео с высоты птичьего полетаДругие страны
Эвакуация украинцев из Китая: как будет проходить карантин
Эвакуация украинцев из Китая: как будет проходить карантинДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...