Турция атаковала российскую авиацию в Сирии – СМИ

Турецкие войска атаковали авиацию Военно-космических сил РФ в сирийской провинции Идлиб, которая в последнее время стала камнем раздора между Анкарой с одной стороны и Москвой и Дамаском с другой.

Как сообщили на кремлевском телеканале "Россия-24", выступающая против сирийского диктатора Башара Асада оппозиция и поддерживающая ее Турция применили против военной авиации РФ зенитные ракеты.

"Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская ... При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно – боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы", – заявили российские пропагандисты.

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На канале утверждают, что для защиты от огня ПЗРК российская и сирийская авиация спасается при помощи тепловых ловушек.

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На прошлой неделе арабский портал Al-Masdar опубликовал видео атаки Сирийской свободной армии на российский бомбардировщик Су-24 из ПЗРК. Как видно на снятых кадрах, самолет сумел уклониться от ракеты.

Напомним, ранее в этом месяце повстанцы сбили в Сирии два вертолета подконтрольных Асаду ВВС – оба воздушных судна рухнули в провинции Идлиб и в обоих случаях экипаж погиб.

А ранее Турция вступила в открытую конфронтацию с Сирией и в ответ на артиллерийский обстрел своего наблюдательного пункта в Идлибе нанесла массированный авиаудар по позициям сирийских солдат, в результате чего погибли более 100 военных.

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