Второй за неделю: в Сирии снова сбили вертолет сил Асада (видео)

В Сирии, у которой назревает крупный военный конфликт с Турцией, сбили вертолет подконтрольных местному диктатору Башару Асаду войск – уже второй за неделю.

Как сообщает турецкое информагентство Anadolu, воздушное судно было сбито 14 февраля и потерпело крушение в сельской местности к западу от города Алеппо в провинции Идлиб. Данная территория контролируется сирийской оппозицией и входит в зону деэскалации.

Подробности случившегося не сообщаются, однако в соцсетях появились видео, на которых видно, как дымящийся вертолет спиралью падает вниз, а также горящие обломки после крушения.

Реклама

Судя по опубликованным кадрам, экипажу вертолета выжить не удалось.

Напомним, 11 февраля в Идлибе рухнул другой вертолет – Ми-8 также был сбит оппозицией. В результате погибли три человека: два пилота воздушного судна и бригадный генерал сирийских войск.

Как мы писали, Турция продолжает стягивать в приграничную провинцию Хатай колонны со спецназом и бронетехнику. В частности, в город Искендерун по железной дороге перебросили 43 вагона с бронетехникой и боеприпасами, которые распределят между пограничными частями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама