Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Второй за неделю: в Сирии снова сбили вертолет сил Асада (видео)

14 февраля, 15:16

Воздушное судно упало западнее города Алеппо

В Сирии, у которой назревает крупный военный конфликт с Турцией, сбили вертолет подконтрольных местному диктатору Башару Асаду войск – уже второй за неделю.

Как сообщает турецкое информагентство Anadolu, воздушное судно было сбито 14 февраля и потерпело крушение в сельской местности к западу от города Алеппо в провинции Идлиб. Данная территория контролируется сирийской оппозицией и входит в зону деэскалации.

Подробности случившегося не сообщаются, однако в соцсетях появились видео, на которых видно, как дымящийся вертолет спиралью падает вниз, а также горящие обломки после крушения.

Реклама

Судя по опубликованным кадрам, экипажу вертолета выжить не удалось.

В тренде
Эксклюзив: украинку обещают эвакуировать, если оставит в Китае собачку – девушка приняла решение

Напомним, 11 февраля в Идлибе рухнул другой вертолет – Ми-8 также был сбит оппозицией. В результате погибли три человека: два пилота воздушного судна и бригадный генерал сирийских войск.

Как мы писали, Турция продолжает стягивать в приграничную провинцию Хатай колонны со спецназом и бронетехнику. В частности, в город Искендерун по железной дороге перебросили 43 вагона с бронетехникой и боеприпасами, которые распределят между пограничными частями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сирия вертолет авиакатастрофа война в Сирии

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусеTravel
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фотоFun
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой гербДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...