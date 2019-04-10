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Турция готова купить у России еще одну С-400

Сегодня, 12:01

Изначально Анкара планировала купить одну партию российскую ЗРК, но из-за позиции США может этим не ограничиться

C-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
C-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar.
Турция готова купить у России еще одну С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db0/66b/5cadb066bc8a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db0/66b/5cadb066bc8a5.jpg Другие страны Изначально Анкара планировала купить одну партию российскую ЗРК, но из-за позиции США может этим не ограничиться

Турецкие власти не исключают возможность заключения еще одной сделки о покупке зенитных ракетных систем С-400 у России.

Об этом 10 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, уточнив, что на такой шаг Анкара может пойти, если США откажутся поставлять его стране зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО", – сказал глава МИД.

Кроме того, Чавушоглу предупредил, что аналогично Турция может поступить и в отношении истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые США также угрожают не поставить Турции из-за С-400.

"Есть F-35, есть и российского производства истребители. Если у нас не будет F-35, то мы будем вынуждены удовлетворить нашу потребность в истребителях где-либо еще. И так будет до тех пор, пока мы не начнем производить собственные самолеты", – сказал он.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. 

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тег Турция, ПРО, Patriot, вооружения, ЗРК, Чавушоглу, с-400, F-35

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