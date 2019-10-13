Турция может открыть границу с Евросоюзом для сирийских беженцев

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Турция может открыть границы с Европейским союзом для сирийских беженцев. Так страна отреагировала на прекращение поставок оружия странами Евросоюза, в частности Германии и Франции, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает DW.

По словам министра, Анкара недовольна реакцией ЕС на военную операцию на севере Сирии. Говорится о решениях Франции и Германии о прекращении поставок вооружения Анкаре и вероятном начале оружейного эмбарго Евросоюзом.

Операцию, отмечают в Турции, проведут, чтобы создать "безопасную зону" для сирийских беженцев.

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"Турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а Евросоюз не оказал нам необходимую поддержку. В любом случае... Сирийцы хотят попасть в Европу", – отметил Чавушоглу.

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Впрочем, он добавил, что открытие границы для беженцев из Сирии – это "не угроза или блеф" со стороны Турции, а лишь "ответ Анкары на позицию ЕС".

Ранее стало известно, что правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" на севере Сирии. С 2016 года, по словам главы МИД Хайко Мааса, кабмин ФРГ придерживался строгих рамок в том, что касается экспорта вооружений в Турцию, особенно после действий турецкой армии в регионе Африн. Однако полностью Берлин не приостанавливал поставки.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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