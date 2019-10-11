Турция начала военную операцию в Сирии: Курды нанесли ответный удар

В результате обстрела сирийскими курдами турецкого города Акчакале погибли несколько человек

/ Фото: AFP

По меньшей мере, три человека, в том числе ребенок, стали жертвами обстрела сирийскими курдами турецкого города Акчакале, расположенного близ границы с арабской республикой. Обстрел произошел после начала военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщил в четверг телеканал "А хабер" со ссылкой на городскую мэрию.

По данным местных властей, "террористы вели обстрел из сирийского региона Телль-Абъяд, в ходе которого несколько снарядов разорвались в центре города".

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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Эрдоган также объявил, что целью новой операции ВС Турции является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

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"Операция "Источник мира" устранит террористическую угрозу в отношении Турции, создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы. Операция также направлена на защиту территориальной целостности Сирии", - подчеркнул турецкий лидер.

Отметим, тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

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