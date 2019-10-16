Турция не обеспокоена угрозами санкций и продолжит операцию в Сирии — Эрдоган

Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких-либо санкций, - сказал Эрдоган

/ Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами санкций и намерена продолжить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом заявил турецкий лидер.

"Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких-либо санкций. „Силы народной самообороны" очень быстро утрачивают свои позиции. Наша задача — вытеснить террористов на расстояние в 32 км от нашей границы вглубь Сирии", — приводит слова президента телеканал ТРТ.

Напомним, президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

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Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

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Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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