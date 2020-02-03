Турция отправляет новые войска в Сирию: что произошло

В Сирии, где ранее российских военных уничтожили из ПТУРа, появилось больше турецких войск. Как сообщает телеканал Al Arabiya, по меньшей мере 200 единиц боевой техники турецкой армии, включая бронемашины и танки, пересекли границу с Сирией.
Отмечается, что колонны техники идут в направлении провинций Идлиб и Алеппо. Также указывается, что командование турецких сил объявило военной зоной район автострады, соединяющей сирийские города Алеппо и Латакию.
По данным газеты Asharq AL-awsat, границу через контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн", расположенный на севере провинции Идлиб, "пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии".
28 января через тот же КПП на территорию арабской республики вошла колонна в составе 30 военных транспортных средств, в том числе 12 бронированных машин, перевозящих материально-техническое оборудование. Согласно данным Al Arabiya, она направилась на юг Идлиба.
Ранее сообщалось, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу. 23 декабря был блокирован другой турецкий пост на юге этой же провинции, расположенный в Сармане.
Напомним, новости "Сегодня" также писали, что американские войска в Сирии перехватили российского генерала.
Напомним президенты Турции и России – Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин – провели встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании в Сирии.
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