Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Турция получила первую партию российских С-400

12 июля, 12:04

В Анкаре подтвердили начало поставок российских зенитных ракетных систем

С-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
С-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar.

Турецкие военные получили первый груз зенитных ракетных систем российского производства С-400, ставших настоящим камнем раздора в отношениях Анкары и Вашингтона.

Об этом сообщили в турецком Министерстве национальной обороны.

 "Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару", — гласит опубликованное сегодня заявление.

Как отмечается, поставки "начались с 12 июля 2019 года".

Помимо того, в Управлении оборонной промышленности Турции добавили, что поставки остальных компонентов будут осуществлены в ближайшие дни.

"Поставки других компонентов систем продолжатся в ближайшее время. Когда системы будут полностью готовы, они будут задействованы", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Турция, вооружения, ЗРК, с-400

Вы сейчас просматриваете новость " Турция получила первую партию российских С-400". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

1 июля, 03:07

Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США

В Турции назвали покупку С-400 "завершенным вопросом"

29 марта, 15:07

Глава турецкого МИД заверил в том, что Анкара не собирается отказываться от покупки российских ЗРК

США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от С-400

5 июня, 02:27

США дали понять правительству Турции последствия получения С-400

Турция готова купить у России еще одну С-400

10 апреля, 12:01

Изначально Анкара планировала купить одну партию российскую ЗРК, но из-за позиции США может этим не ограничиться

Поставка российских С-400 в Турцию: Эрдоган сделал важное заявление

8 июля, 12:45

По словам турецкого президента, есть согласованные даты поставок С-400

Трамп согласился на предложение Эрдогана по С-400 – СМИ

31 мая, 18:09

США и Турция создадут рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой российских систем

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Александра Яковлева продолжает бороться с тяжелой болезнью

Почему желтеют листья у чеснока

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Ученые назвали новую опасность смартфонов

Делай тело: как сжечь жир на животе

Лайма Вайкуле рассказала, почему до сих пор официально не замужем

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Папарацци сфотографировал на пляже располневшую Селену Гомес

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

«Не бойтесь измены»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь