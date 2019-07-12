Турция получила первую партию российских С-400
В Анкаре подтвердили начало поставок российских зенитных ракетных систем
Турецкие военные получили первый груз зенитных ракетных систем российского производства С-400, ставших настоящим камнем раздора в отношениях Анкары и Вашингтона.
Об этом сообщили в турецком Министерстве национальной обороны.
"Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару", — гласит опубликованное сегодня заявление.
Как отмечается, поставки "начались с 12 июля 2019 года".
Помимо того, в Управлении оборонной промышленности Турции добавили, что поставки остальных компонентов будут осуществлены в ближайшие дни.
"Поставки других компонентов систем продолжатся в ближайшее время. Когда системы будут полностью готовы, они будут задействованы", — заявили в ведомстве.
Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.
Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.
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