Турция получила первую партию российских С-400

В Анкаре подтвердили начало поставок российских зенитных ракетных систем

С-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar.

Турецкие военные получили первый груз зенитных ракетных систем российского производства С-400, ставших настоящим камнем раздора в отношениях Анкары и Вашингтона.

Об этом сообщили в турецком Министерстве национальной обороны.

"Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару", — гласит опубликованное сегодня заявление.

Как отмечается, поставки "начались с 12 июля 2019 года".

Помимо того, в Управлении оборонной промышленности Турции добавили, что поставки остальных компонентов будут осуществлены в ближайшие дни.

"Поставки других компонентов систем продолжатся в ближайшее время. Когда системы будут полностью готовы, они будут задействованы", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

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