Турция пожаловалась в ВТО на действия США

Речь идет о недавнем решении американского президента Дональда Трампа удвоить размер пошлин на сталь и алюминий для Турции

Турция запросила проведение консультаций во Всемирной торговой организации (ВТО) с Соединенными Штатами по поводу введенных Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт, сообщает сайт ВТО.

Речь идет о недавнем решении американского президента Дональда Трампа удвоить размер пошлин на сталь и алюминий для Турции, его заявление вызвало обвал курса турецкой лиры.

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В обращении Анкары в ВТО подчеркивается, что меры не соответствуют положениям ВТО и Генеральному соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

В ответ на действия США Турция объявила о бойкоте продукции американской электронной промышленности и повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как президент США Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

Напомним, Евросоюз может помочь Турции, которая столкнулась с финансовым кризисом, из-за конфликта с США. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Сегодня уже фиксируется потепление между Брюсселем и Анкарой. В частности, об этом свидетельствует освобождение из тюрем двух греческих солдат, подозреваемых в шпионаже, и задержанного главы турецкого офиса Amnesty International.

Как сообщалось, торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.