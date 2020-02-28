Турция успокоила ЕС: границы для беженцев открывать не будут

Евросоюз не получал от турецкой стороны никаких уведомлений об изменении политики в отношении соискателей убежища, беженцев и мигрантов согласно совместному заявлению между ЕС и Турцией по этому поводу, и МИД Турции подтвердил, что соглашение остается в силе. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, сообщает Укринформ.

"В том, что касается спекуляций вокруг движения мигрантов в Турции, я хочу подчеркнуть, что сегодня нет ни одного официального сообщения турецкой стороны об изменениях в их политике в отношении миграции или предоставления убежища. Совместное Заявление ЕС-Турция, которое было принято, чтобы сдержать незаконную миграцию, – это соглашение остается в силе... Это уже сегодня было подтверждено в заявлении министерства иностранных дел Турции", – отметил Стано.

Он подчеркнул, что ЕС уже выражал свою позицию относительно того, что эскалация в Идлибе несет большую опасность перерастания в международный конфликт и должна быть остановлена немедленно. Боевые действия в Сирии, по словам представителя ЕС, не только несут с собой огромные разрушения, но и отчаяние и страдания для мирного населения, что стимулирует новые волны миграции как в Турции, так и из Турции.

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"Мы осознаем сообщения, распространяемые рядом источников и в социальных сетях, относительно массированного движения беженцев или мигрантов к европейским границам. Но в этом смысле мы должны опираться на собственную оценку, которая исходит от стран-членов и соответствующих европейских агентств. Мы следим за развитием событий очень внимательно, и необходимые меры будут приняты, если в них будет необходимость", - подчеркнул Стано.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне обострения ситуации в Сирии гибели в Идлибе турецких военных в Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. По мнению экспертов на такой шаг Анкара может пойти по двум причинам: для того, чтобы "выбить" с Евросоюза деньги, необходимые Анкаре для войны в Сирии, а также, чтобы с помощью ЕС "надавить" на президента РФ Владимира Путина.

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Напомним, вечером 27 февраля (по киевскому времени) войска сирийского диктатора Асада при поддержке России нанесли мощный авиаудар в районе провинции Идлиб. В результате погибли 33 турецких военных. Анкара ответила массированным ударом по сирийской армии.

Видео: Reuters

Президенты Турции и Сирии Реджеп Эрдоган и Владимир Путин уже обсудили эскалацию в Сирии.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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