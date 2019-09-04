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Турция в огне: за месяц произошло 300 лесных пожаров

4 сентября, 02:51

Пожары тушили с привлечением пожарных команд

В августе в Турции произошло 300 пожаров, в результате которых были уничтожены сотни гектаров леса.

Об этом заявили в Главном управлении лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, сообщает Укринформ.

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"В течение августа от Аданы до Анталии, от Измира до Бурсы, от Кахраманмараш от Эрзурума произошло около 300 пожарных происшествий в десятках городов. Пожары тушили с привлечением пожарных команд. С огнем боролись с воздуха и с суши. Сотни гектаров лесов были уничтожены огнем", – сообщили в управлении.

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Последний пожар августа произошел в районе Алании в провинции Анталия. Пожар был быстро потушен. Первый пожар сентября случился утром 1 сентября в районе Бурсы, он также был быстро ликвидирован.

Между тем, по данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии.

А 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей. Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров .

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