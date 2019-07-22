Турцию не могут исключить из НАТО: министр назвал причину

Мевлют Чавушоглу напомнил о правилах приема и исключения стран из Североатлантического альянса

Мевлют Чавушоглу. Фото: REUTERS/Waleed Ali.

Членство в НАТО не мешает Турции сотрудничать с другими странами, если соответствует интересам Анкары, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу 22 июля в эфире турецкого телевидения после начала поставок его стране российских зенитно-ракетных систем С-400.

Глава турецкого МИД заверил в том, что никто не сможет помешать его стране самостоятельно выбирать себе партнеров и, тем более, исключить из Североатлантического альянса.

"Исключить Турцию из НАТО невозможно, решения в альянсе принимаются консенсусом, и если даже одна страна выступит против, решение не примется. Поэтому разговоры о "смещении акцента" – это политическая манипуляция", – отметил он.

Чавушоглу напомнил о том, что Турция вступила в НАТО более полусотни лет назад, но при этом "никому не принадлежит".

"Турция открыта всему миру. Где ее интересы – туда и пойдем, и никто не может этому помешать", – сказал глава МИД, добавив, что его страна не будет "бесконечно ждать у дверей Евросоюза", чтобы вступить в ЕС.

Напомним, что ранее замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг подтвердил, что у США нет прерогативы решать, исключать ли Турцию из Альянса. По его словам, такое решение страны НАТО должны принять вместе.

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