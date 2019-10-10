Турецкие войска продолжают продвижение вглубь в Сирии

Турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии после начала наземной фазы операции "Источник мира". Об этом сообщило Министерство обороны Турции.
"Наши героические военные, участвующие в операции „Источник мира", продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.
Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.
Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
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