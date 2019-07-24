Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На Шри-Ланку обрушилась стихия – есть погибшие

24 июля, 11:54

В нескольких районах сохраняется риск схода оползней

Фото: AFP

Девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров, обрушившихся на Шри-Ланку с прошлого четверга. Об этом сообщил Центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Три случая гибели людей были зарегистрированы в горном округе Нувара-Элия в центральной части острова, три – в Хамбантоте на юге страны, один – в округе Канди в центральной части страны и еще два – в южном округе Галле.

Центр ликвидации последствий стихийных бедствий отметил, что к утру вторника более 14 тыс. человек были затронуты неблагоприятными погодными условиями. В нескольких районах сохраняется риск схода оползней.

Специалисты предупредили рыбацкие общины об опасности выхода в море из-за сильного ветра, более 500 человек были перемещены в более безопасные районы.

Метеорологический департамент Шри-Ланки заявил, что сильные ветра и ливни постепенно ослабеют по всей стране, начиная со вторника, но в некоторых районах острова по-прежнему ожидаются дожди.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 – ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шри-Ланка, шторм, непогода, погибшие, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " На Шри-Ланку обрушилась стихия – есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теракты на Шри-Ланке: главу полиции и бывшего секретаря Минобороны арестовали

2 июля, 16:34

Представителей полиции и Минобороны обвиняют в преступной халатности

Палач по объявлению: на Шри-Ланке впервые за 43 года казнят преступников

30 июня, 21:21

Осужденные за преступления, связанные с наркотиками, четверо заключенных сейчас ждут казни

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Обворожительные бегуньи во всей красе

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

На что способно обычное дегтярное мыло

Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

​Слишком много спать вредно для здоровья

Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными

С каждым годом люди становятся «несчастнее»

15 красавиц российского кино

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь