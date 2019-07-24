На Шри-Ланку обрушилась стихия – есть погибшие

В нескольких районах сохраняется риск схода оползней

Фото: AFP

Девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров, обрушившихся на Шри-Ланку с прошлого четверга. Об этом сообщил Центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Три случая гибели людей были зарегистрированы в горном округе Нувара-Элия в центральной части острова, три – в Хамбантоте на юге страны, один – в округе Канди в центральной части страны и еще два – в южном округе Галле.

Центр ликвидации последствий стихийных бедствий отметил, что к утру вторника более 14 тыс. человек были затронуты неблагоприятными погодными условиями. В нескольких районах сохраняется риск схода оползней.

Специалисты предупредили рыбацкие общины об опасности выхода в море из-за сильного ветра, более 500 человек были перемещены в более безопасные районы.

Метеорологический департамент Шри-Ланки заявил, что сильные ветра и ливни постепенно ослабеют по всей стране, начиная со вторника, но в некоторых районах острова по-прежнему ожидаются дожди.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 – ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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