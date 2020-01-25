Туристические компании Китая полностью прекратят организацию туров

Фото: REUTERS/Martin Pollard

Власти Китая приняли решение о приостановке отправки за рубеж групп туристов в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает в субботу телеканал CGTN.

Вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января. С воскресенья уже нельзя будет купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства.

Внутри Китая похожие меры действуют с 24 января.

Ранее французские СМИ сообщали, что двое из трех заразившихся коронавирусом во Франции как раз приехали в страну из Китая для туризма.

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Число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в КНР, по последним данным, выросло до 1 370 человек.

Кроме того, 28 случаев зафиксировано за пределами КНР.

Число скончавшихся от вируса людей – по-прежнему 41. Все они умерли в КНР.

СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человека, а также – мутировать.

Ранее в Китае глава государства – Си Цзиньпин – собрал экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа, на котором призвал органы власти на всех уровнях усилить контроль за распространением вируса.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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