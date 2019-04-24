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Тысячи студентов вышли на акции протеста в столице Алжира

Сегодня, 01:42

Студенты выходят на подобные марши в центре Алжира регулярно с момента отставки президента Бутефлики

Тысячи студентов во вторник провели протестный марш в столице Алжира, требуя обновления системы и наказания для окружения бывшего президента Абделазиза Бутефлики.

Об этом сообщает Al Arabiya.

"Тысячи алжирских студентов прошли по улицам столицы своего государства, призывая к перезагрузке системы и расследованию и наказанию ближайшего окружения отстраненного президента Абделазиза Бутефлики", – говорится в сообщении.

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Студенты выходят на подобные марши в центре Алжира регулярно с момента отставки президента Бутефлики 2 апреля. Алжирцы, особенно молодежь, требуют настоящего обновления политической элиты своего государства и люстрации всех бывших высших функционеров.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

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Тег Алжир, студенты, акция протеста, Бутефлика

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