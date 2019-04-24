Тысячи студентов вышли на акции протеста в столице Алжира
Студенты выходят на подобные марши в центре Алжира регулярно с момента отставки президента Бутефлики
Тысячи студентов во вторник провели протестный марш в столице Алжира, требуя обновления системы и наказания для окружения бывшего президента Абделазиза Бутефлики.
Об этом сообщает Al Arabiya.
"Тысячи алжирских студентов прошли по улицам столицы своего государства, призывая к перезагрузке системы и расследованию и наказанию ближайшего окружения отстраненного президента Абделазиза Бутефлики", – говорится в сообщении.
Студенты выходят на подобные марши в центре Алжира регулярно с момента отставки президента Бутефлики 2 апреля. Алжирцы, особенно молодежь, требуют настоящего обновления политической элиты своего государства и люстрации всех бывших высших функционеров.
2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.
Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.
Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Тысячи студентов вышли на акции протеста в столице Алжира". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Алжире арестован один из богатейших людей Африки
Миллиардера Иссада Ребраба арестовали по подозрению в коррупции и уклонении от налогов
Алжир получил главу государства на 90 дней
Бенсалах будет находиться на посту и. о. президента в течение 90 дней до выборов
Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа
В обращении к нации он называет себя "обычным гражданином"
Конституционный совет Алжира объявил пост президента вакантным
Временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации с 2002 года