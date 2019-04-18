У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 5,7

Фото: pixabay.com.

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Поданным службы, эпицентр стихии находился в 74 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в котором проживают около 161 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров. Угрозы цунами из-за действия стихии не объявляли. Также не поступали данные о разрушениях и пострадавших.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

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