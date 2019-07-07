У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение, ожидается цунами
Местное население в панике начало бежать подальше от берега, на более высокую местность
В это воскресенье в Молуккском море вблизи индонезийского города Тернате произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Al Jazeera.
"В воскресенье в Молуккском море были зафиксированы подземные толчки силой 6,9 балла.Землетрясение произошло на глубине 24 километра. Это вызвало панику в индонезийском городе Тернате, который находится неподалеку – индонезийские власти объявили предупреждение о цунами", - говорится в сообщении.
Никакой информации о пострадавших и материальных убытках пока нет. Местное население в панике начало бежать подальше от берега, на более высокую местность.
Как известно, Индонезия является одной из наиболее уязвимых для землетрясений и цунами стран мира, поскольку расположена в так называемом Тихоокеанском Огненном Кольце, где сходятся тектонические плиты. Поэтому на островах Индонезии регулярно происходят стихийные бедствия, которые сопровождаются масштабными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.
Напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
А в начале августа прошлого года на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших
Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете.
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