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У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение, ожидается цунами

7 июля, 21:43

Местное население в панике начало бежать подальше от берега, на более высокую местность

Фото: earthquake.usgs.gov
Фото: earthquake.usgs.gov.

В это воскресенье в Молуккском море вблизи индонезийского города Тернате произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"В воскресенье в Молуккском море были зафиксированы подземные толчки силой 6,9 балла.Землетрясение произошло на глубине 24 километра. Это вызвало панику в индонезийском городе Тернате, который находится неподалеку – индонезийские власти объявили предупреждение о цунами", - говорится в сообщении.

Никакой информации о пострадавших и материальных убытках пока нет. Местное население в панике начало бежать подальше от берега, на более высокую местность.

Как известно, Индонезия является одной из наиболее уязвимых для землетрясений и цунами стран мира, поскольку расположена в так называемом Тихоокеанском Огненном Кольце, где сходятся тектонические плиты. Поэтому на островах Индонезии регулярно происходят стихийные бедствия, которые сопровождаются масштабными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.

Напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

А в начале августа прошлого года на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете.


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Тег Индонезия, землетрясение, цунами

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