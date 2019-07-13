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У берегов Туниса перевернулась лодка с нелегальными мигрантами: есть погибшие

13 июля, 14:42

Спасатели подняли из воды 80 из 82 тел погибших

Фото: Pixabay

У побережья Туниса перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. По состоянию на пятницу, 12 июля, спасатели подняли из воды 80 из 82 тел погибших. Об этом сообщил в субботу радиостанции Mosaïque FM представитель береговой охраны Туниса Монжи Слим.

Надувная лодка с нелегальными мигрантами отчалила от берегов Ливии третьего июля. Спустя некоторое время она перевернулась у побережья Туниса, смогли выжить только пять человек. Один из выживших — выходец из Кот-д’Ивуара — позднее умер в больнице.

Напомним, мы писали, что в Эгейском море у западного побережья Турции в районе города Бодрум перевернулась и затонула лодка с мигрантами. В результате катастрофы погибли 12 человек, удалось спасти 31 человека. По данным турецкой береговой охраны, лодка перевозила мигрантов, пытавшихся добраться к Греции.

Кроме этого, в поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате чего погибли люди. По предварительным данным, на судне находилось 43 человека, 37 – были доставлены на берег, еще 6 были подобраны из воды и доставлены на берег другими судами.

Также, число погибших в результате крушения судна в Индонезии выросло до 19 человек, по крайней мере двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Небольшое судно затонуло неподалеку от острова Мадура, расположенного к северо-востоку от главного острова страны Ява.


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Тег Тунис, крушение, спасатели, лодка, нелегальные мигранты

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