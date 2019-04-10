Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

У берегов Японии обнаружили упавшего истребителя F-35A

Сегодня, 02:49

Находившийся на борту пилот пока не обнаружен

Фото: Wikipedia
У берегов Японии обнаружили упавшего истребителя F-35A //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d2f/83d/5cad2f83d4ec2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d2f/83d/5cad2f83d4ec2.jpg Другие страны Находившийся на борту пилот пока не обнаружен

Обломки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии, который во вторник пропал с экранов радаров, были обнаружены в районе предполагаемого места падения. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Находившийся на борту пилот пока не обнаружен. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей. Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори.

Во вторник министр обороны Японии Такэси Ивая распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия. Силы самообороны страны на данный момент располагают 13 подобными машинами. Все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю.

Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Япония, крушение, катастрофа, истребитель

Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Японии обнаружили упавшего истребителя F-35A". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя

7 апреля, 04:05

Осколки боеприпаса попали в двигатель самолета

СМИ сообщили о серьезных дефектах у истребителей F-35, которые закупает Бельгия

28 марта, 11:52

Власти королевства приняли решение о замене многоцелевых истребителей F-16 на F-35

Экстремальные полеты истребителей США: невероятное видео из кабины пилота

25 марта, 06:38

Американские летчики показали класс управления современными истребителями-бомбардировщиками над морем

США продадут Тайваню более 60 истребителей F-16 – СМИ

22 марта, 10:08

Перед этим США отклонили запрос Тайваня на закупку более современных самолетов F-35

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Подводные камни установки счетчика

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Как желатин спасает наши суставы

Мир перевернулся. Фуркад отказывается от медали?

В коммунальные платежки украинцев добавится статья расходов

8 признаков, что вы встретили «того самого» человека

17 знаменитостей, у которых явные проблемы с речью
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

В декабре 2018 над Беринговым морем произошел гигантский взрыв

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства