У берегов Японии обнаружили упавшего истребителя F-35A

Находившийся на борту пилот пока не обнаружен

Фото: Wikipedia

У берегов Японии обнаружили упавшего истребителя F-35A //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d2f/83d/5cad2f83d4ec2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d2f/83d/5cad2f83d4ec2.jpg 2019-04-10T02:49:49+03:00 Другие страны Находившийся на борту пилот пока не обнаружен

Обломки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии, который во вторник пропал с экранов радаров, были обнаружены в районе предполагаемого места падения. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Находившийся на борту пилот пока не обнаружен. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей. Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори.

Во вторник министр обороны Японии Такэси Ивая распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия. Силы самообороны страны на данный момент располагают 13 подобными машинами. Все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю.

Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

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