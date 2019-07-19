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У Кабульского университета прогремел врыв: погибли восемь человек, 33 пострадали

19 июля, 12:07

Взрыв произошел в то время, когда у входа в здание собирались студенты, готовившиеся сдавать экзамены.

Взрыв в Афганистане
Взрыв в Афганистане. Фото: AFP

Число погибших в результате взрыва в пятницу в Кабуле возросло до восьми, 33 человека получили ранения. Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

Взрыв произошел рядом с Кабульским университетом в то время, когда у входа в здание собирались студенты, готовившиеся сдавать экзамены.

Взрыв в Афганистане
Взрыв в Афганистане Фото: AFP

По данным телеканала "1 Ти-ви", сработало взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. Пострадавшие госпитализированы. Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что один сотрудник полиции погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Взрывное устройство было приведено в действие в одном из районов города Джелалабад.

Напомним, в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.


Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Тег Афганистан, взрыв, кабул

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Источник:

ТАСС

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