"У нас пересохло горло": после блэкаута жители Венесуэлы столкнулись с нехваткой воды

Люди пытаются пить из загрязненных водоемов

"У нас пересохло горло": после блэкаута жители Венесуэлы столкнулись с нехваткой воды 2019-03-13T10:45:00+02:00 Другие страны Люди пытаются пить из загрязненных водоемов











Продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары, сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что жители восточных районов Каракаса отправились к каналу загрязненной реки Гуайре, чтобы заполнить канистры. Когда полиция попыталась перекрыть им дорогу, люди начали кричать: "У нас пересохло горло!".

И, хотя электричество постепенно возвращается в Каракас, общую кризисную ситуацию в Венесуэле усугубил взрыв электростанции, произошедший утром 12 марта в пригороде Каракаса Барута и повлекший за собой панику среди населения. По словам временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, в трех из четырех трансформаторов, обслуживающих данный район Каракаса, произошло короткое замыкание. Инженерам, выехавшим на место аварии, трансформаторы восстановить не удалось.

Кроме того, по данным Гуайдо, с момента начала блэкаута скончались уже 20 пациентов с заболеваниями почек, которым врачи не смогли своевременно провести процедуру диализа. Правительство Мадуро опровергает эту информацию. Также осле блэкаута в стране еще остаются закрытыми школы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

В стране уже объявили чрезвычайное положение:

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