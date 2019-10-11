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В Кении рухнул пассажирский самолет: фото крушения

11 октября, 13:05

Самолет авиакомпании Silverstone Air рухнул 11 октября в Кении

На следующий после опасного ЧП с самолетом в Эфиопии, в Кении случилось крушение пассажирского самолета – воздушное судно рухнуло сразу после вылета из столичного аэропорта Уилсона в город Момбасу.

Как сообщает местный портал The Sun, крушение произошло 11 октября с турбовинтовым Fokker 50 1992 года выпуска, который принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air.

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О жертвах в результате ЧП не сообщается, но известно, что несколько человек пострадали. Всего самолет рассчитан на 56 человек. На данный момент членов экипажа и пассажиров успешно эвакуировали.

"Предположительная причина – отказ двигателя. Около 9 часов утра два двигателя самолета вышли из строя", – сказал пилот.

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Авиаперевозчик выступил с заявлением, поблагодарив сотрудников экстренных служб за оперативное реагирование и сотрудничество.

Напомним, что 10 марта в Африке произошла другая авиакатастрофа – разбился Boeing 737 Max 8 авиаперевозчика Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы в Найроби. В результате крушения погибли 157 человек. Эксперты пришли к предварительному выводу, что причиной трегадии стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности").

А в прошлом году в Южном Судане потерпел крушение самолет авиакомпании Baby Air. Воздушное судно рухнуло в озеро, в результате чего погиб 21 человек.

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Кения крушение самолет авиакатастрофа

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