У Трампа очень резко высказались в адрес России и ее войск в Венесуэле
Наличие в регионе вооруженных сил из Восточного полушария – провокация и угроза миру, считает советник президента США
Появление в странах Западного полушария вооруженных сил Восточного полушария является провокацией и угрозой миру и безопасности в регионе, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы решительно предостерегаем стороны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях полушария с целью проведения или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", — говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома 29 марта.
Он напомнил, что Вашингтон вводит российских военнослужащих в Венесуэлу, назвав это попыткой главы страны Николаса Мадуро удержаться у власти.
Болтон считает, что Мадуро "будет использовать эту военную поддержку только для дальнейшего подавления народа Венесуэлы, затягивания экономического кризиса, который разрушил экономику Венесуэлы, а также для того, чтобы поставить под угрозу региональную стабильность".
"Мы призываем венесуэльских военнослужащих выполнять свои конституционные обязанности по защите граждан Венесуэлы", — в очередной раз повторил Болтон.
Напомним, что на прошлой неделе в Каракас прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – с военными Вооруженных сил РФ.
Кроме того, по словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон готов изучить все возможные варианты реагирования на прибытие в Венесуэлу самолетов с российскими военными.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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