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У Трампа очень резко высказались в адрес России и ее войск в Венесуэле

Сегодня, 16:42

Наличие в регионе вооруженных сил из Восточного полушария – провокация и угроза миру, считает советник президента США

Джон Болтон
Джон Болтон. Фото: Flickr
У Трампа очень резко высказались в адрес России и ее войск в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e2e/c9d/5c9e2ec9d7dbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e2e/c9d/5c9e2ec9d7dbc.jpg Другие страны Наличие в регионе вооруженных сил из Восточного полушария - провокация и угроза миру, считает советник президента США

Появление в странах Западного полушария вооруженных сил Восточного полушария является провокацией и угрозой миру и безопасности в регионе, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы решительно предостерегаем стороны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях полушария с целью проведения или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", — говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома 29 марта.

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Он напомнил, что Вашингтон вводит российских военнослужащих в Венесуэлу, назвав это попыткой главы страны Николаса Мадуро удержаться у власти.

Болтон считает, что Мадуро "будет использовать эту военную поддержку только для дальнейшего подавления народа Венесуэлы, затягивания экономического кризиса, который разрушил экономику Венесуэлы, а также для того, чтобы поставить под угрозу региональную стабильность".

"Мы призываем венесуэльских военнослужащих выполнять свои конституционные обязанности по защите граждан Венесуэлы", — в очередной раз повторил Болтон.

Напомним, что на прошлой неделе в Каракас прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – с военными Вооруженных сил РФ.

Кроме того, по словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон готов изучить все возможные варианты реагирования на прибытие в Венесуэлу самолетов с российскими военными.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, США, Болтон, армия России

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Источник:

ТАСС

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