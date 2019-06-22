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Участники митинга в Тбилиси не придумали дальнейших планов

22 июня, 01:59

Лидеры оппозиционных партий на митинге не присутствуют

Фото: twitter.com/OCMediaorg
Фото: twitter.com/OCMediaorg.

Лидеры оппозиционных партий, которые ранее призывали своих сторонников прийти к зданию парламента, на митинге не присутствуют. Ранее пришедшего на акцию одного из лидеров партии "Европейская Грузия", принадлежащей к оппозиции, Гиги Угулава митингующие закидали бутылками с водой и потребовали от него покинуть территорию. При этом они заявили, что не хотят слушать заявления политических партий.

Напомним, что на месте остаются до двух тысяч человек, но люди продолжают покидать территорию.

Участники митинга продолжают периодически выступать. Некоторые участники митинга призывают выдвинуть ультиматум главе МВД, однако при этом не говорят о том, что планируют делать в случае невыполнения требования об отставке в установленный срок.

Полиция наблюдает за происходящим со стороны. Агрессивных действий участники акции не предпринимают.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов. Кроме того, оппозиция призвала население присоединиться к акции протеста у здания парламента.


Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

В том случае, если власти не выполнят требования протестующих, оппозиция обещает вывести людей на площади еще и 21 июня.

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Тег Грузия, акция, протест, митинг, Тбилиси

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Источник:

Интерфакс

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