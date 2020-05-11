Найдена комбинацию препаратов для скорого выздоровления от COVID-19

Ученые Гонконга представили результаты второго этапа клинических исследований препаратов против коронавируса, в котором участвовали 127 пациентов с COVID-19. Их всех лечили одним противовирусным препаратом или их комбинацией вместе со стандартной терапией, включая вентиляцию легких, антибиотики, кортикостероиды и другие средства. Об этом пишет Lancet.

Отмечается, что комбинация из трех препаратов – "Интерферона бета-1b", "Лопинавир-ритонавира" и "Рибавирина" – была значительно эффективнее, чем принятие только "Лопинавир-ритонавира".

В среднем при применении этой комбинации препаратов продолжительность болезни сокращалась до семи дней, в то время как те, кто принимал один препарат, болели около 12 дней.

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Также сообщается, что у пациентов не было побочных реакций организма. Важно, что эффект был лучше при раннем начале лечения.

""Интерферон бета-1b" может быть ключевым компонентом комбинированного лечения и требует дальнейшего изучения для терапии COVID-19", – заявила соавтор исследования Дженни Ло.

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Будущие исследования третьей фазы должны подтвердить или опровергнуть роль "Интерферона бета-1b" как базу для лечения. Команда также планирует протестировать терапию на пациентах с тяжелой формой COVID-19.

Напомним, ранее канадские ученые заявили, что антивирусный препарат "Ремдесивир" может блокировать размножение в организме носителя вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания.

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Кроме того, медики в Гонконге уже приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir. Их результаты должны были опубликовать к концу апреля.

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