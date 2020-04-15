Ученые назвали препарат для лечения коронавируса: его уже применяют в Украине

Ранее ремдесивиром успешно лечили пациентов с Эболой и MERS

Антивирусный препарат ремдесивир может блокировать размножение в организме носителя вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания, пандемия которого охватила мир. Ранее это лекарство разрешили применять для лечения пациентов с COVID-19 в Украине.

Об этом говорится в исследовании группы канадских ученых, опубликованном 13 апреля в научном издании Journal of Biological Chemistry.

Они отмечают, что ранее ремдесивир демонстрировал успешные результаты в терапии пациентов с болезнью Эбола и ближневосточным респираторным синдромом (MERS), которые также возбуждаются РНК-вирусом, структура которого похожа на "уханьский" коронавирус.

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В то же время, исследователи констатируют, что об эффективности ремдесивира в борьбе с COVID-19 можно говорить только после получения результатов дополнительных клинических испытаний.

Стоит отметить, что в США уже с января длятся клинические испытания ремдесивира против коронавирусной болезни, а также эффективность препарата изучает Гонконг.

Напомним, что ранее исследователи Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи выделили 38 антител, которые нейтрализуют коронавирус. Особенно успешные свойства продемонстрировали 14 антител.

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