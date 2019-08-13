Ученые нашли лекарство от прежде неизлечимой болезни

Сразу два экспериментальных препарата оказались эффективными в борьбе с вирусом Эбола

Геморрагическая лихорадка Эбола, из-за которой Всемирная организация здравоохранения ранее объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба, оказалась излечима.

Ученые заявили о возможности победить смертельную лихорадку: два экспериментальных препарата оказались эффективными в борьбе с вирусом.

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Исследования проводились в Конго в течение всего последнего года. Они показали, что новое лекарство повышает шансы на выживание до 90%.

Препараты, предотвращающие распространение вируса в организме, уже рекомендовали принять всем инфицированным.

Напомним, в прошлом году эпидемия Эболы унесла почти две тысячи жизней, однако в этом году в Конго была зафиксирована новая вспышка болезни. Так, в этой стране ею заразились уже более 2,5 тыс. человек, а 1,7 тыс. скончались.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о смерти ветерана внешней разведки, полковника в отставке Анатолия Баронин, который первым добыл информацию о лихорадке Эбола. Он трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

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