ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за смертельной лихорадки
Болезнь добралась до города Гома, где живут два миллиона человек
Чрезвычайную ситуацию международного масштаба объявила Всемирная организация здравоохранения. Причиной стала смертельная лихорадка Эбола в Демократической республике Конго.
Решение о чрезвычайно ситуации было принято после того, как болезнь добралась до города Гома, где живут два миллиона человек. В ВОЗ считают, Эбола представляет опасность и для других стран.
Ранее сообщалось, что число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило с конца июля 2018 года 2500 человек, а число умерших приближается к 1700.
Как известно, эпидемия Эболы возникла на востоке ДР Конго год назад. Это вторая крупнейшая вспышка этого опасного вирусного заболевания в Африке.
В мае Евросоюз дополнительно выделил 5 миллионов евро гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой лихорадки. По оценкам европейских экспертов, Эбола в Конго остается серьезной угрозой, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии, включая усилия по вакцинации, лечению и другие мероприятия.
Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не сможет вести борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конгов прежнем объеме, если не будет ликвидирован пробел в финансировании противовирусных мероприятий в размере 54 млн долларов.
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