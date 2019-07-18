ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за смертельной лихорадки

Болезнь добралась до города Гома, где живут два миллиона человек

Чрезвычайную ситуацию международного масштаба объявила Всемирная организация здравоохранения. Причиной стала смертельная лихорадка Эбола в Демократической республике Конго.

Решение о чрезвычайно ситуации было принято после того, как болезнь добралась до города Гома, где живут два миллиона человек. В ВОЗ считают, Эбола представляет опасность и для других стран.

Ранее сообщалось, что число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило с конца июля 2018 года 2500 человек, а число умерших приближается к 1700.

Как известно, эпидемия Эболы возникла на востоке ДР Конго год назад. Это вторая крупнейшая вспышка этого опасного вирусного заболевания в Африке. В мае Евросоюз дополнительно выделил 5 миллионов евро гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой лихорадки. По оценкам европейских экспертов, Эбола в Конго остается серьезной угрозой, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии, включая усилия по вакцинации, лечению и другие мероприятия.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не сможет вести борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конгов прежнем объеме, если не будет ликвидирован пробел в финансировании противовирусных мероприятий в размере 54 млн долларов.

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