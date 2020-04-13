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Южная Корея совершила крупный прорыв в борьбе с коронавирусом

13 апреля, 17:15

Станислав Кожемякин

Ученые выделили почти четыре десятка антител, которые нейтрализируют вирус

Вскоре после того, как в Нидерландах из крови поборовших коронавирусную болезнь людей выделили антитела для борьбы с инфекцией, аналогичное открытие удалось совершить и в Южной Корее.

Как сообщает Yonhap, научный прорыв совершили исследователи Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи.

Отмечается, что всего были выделены 38 антител, которые обладают нейтрализующими вирус свойствами. В особенности из них были выделены 14 антител.

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В дальнейшем на их основании могут быть созданы препараты для лечения пациентов от коронавируса. Для этого южнокорейские ученые планируют провести ряд углубленных тестов, в том числе и на на лабораторных животных.

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Все эксперименты проводились в лабораториях Национального института здравоохранения и фармацевтической компании Celltrion.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах на группе из 45 молодых, здоровых добровольцев начали клинические испытания вакцины для защиты от коронавируса.

Также сообщалось, что в Китае разработали эффективный способ лечения COVID-19 путем переливания пациентам плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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