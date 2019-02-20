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Угрозы Путина атаковать НАТО: появилась реакция Альянса

Сегодня, 17:53

Представитель блока призвал Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению ракетному договору

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
Угрозы Путина атаковать НАТО: появилась реакция Альянса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d77/73b/5c6d7773be797.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d77/73b/5c6d7773be797.jpg Другие страны Представитель блока призвал Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению ракетному договору

Слова президента России Владимира Путина о том, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) страны НАТО могут стать мишенью для РФ в случае размещения американских ракет в Европе, являются неприемлемыми.

"Мы приняли к сведению обращение президента Путина, сделанное им 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы", – заявил представитель Альянса Пирс Казалет.

Он призвал Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД.

Напомним, что, в ежегодной обращении к Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе и заявил, что в таком случае Москва сделает аналогичный ответный ход.

Кроме того, он сказал, что Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, а также, что Москва никому не угрожает, а все действия РФ в сфере безопасности "носят исключительно ответный, а значит – оборонительный характер".

Мы также сообщали, что новые российские ракеты генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал частью более широкой картины активности России, которая включает инвестиции в новые ядерные системы и использование силы против Украины.

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Тег Россия, НАТО, РСМД, гонка вооружений, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

Интерфакс

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