Украина выбирает президента: как выбирают президентов в мире

В большинстве стран мира, как и в Украине, все устроено просто

Украина выбирает президента: как выбирают президентов в мире 2019-02-09T21:50:30+02:00 Другие страны В большинстве стран мира, как и в Украине, все устроено просто

Кандидаты – зарегистрированы, агитация набирает обороты, до выборов ровно 50 дней. Но социологи прогнозируют: одним туром не обойдется. Ибо вряд ли кто-то получит более половины голосов.

А как выбирают президентов в мире? Где выборы без выбора, где штрафуют или даже бросают за решетку, если не проголосуешь?

В разных странах глава государства избирается на прямых или непрямых выборах. Первые – когда народ самостоятельно голосует за кандидата. Косвенные – когда его определяют предварительно выбранные группы людей, или парламент.

В большинстве стран мира, как и в Украине, все устроено просто. Избиратели отдали свои голоса. Кандидат, набравший более 50 процентов, – победил. Однако кое-где выборы – сложный лабиринт.

В США одна из самых сложных систем в мире. Сначала представители партий соревнуются между собой за право быть главным кандидатом политсилы. На этом этапе голосуют все граждане. Такие гонки называются праймериз. Их победители и станут претендентами на президентское кресло. Но это только начало. На основном голосовании граждане выбирают выборщиков. Это политики, которые обещают проголосовать за определенного кандидата. Именно они и выбирают президента.

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Где все просто – так это в Северной Корее. Выборы вроде есть. Проходят раз в 5 лет. Но всегда в бюллетенях только одно имя – нынешнего правителя. Ни дебатов, ни избирательных программ – никакой интриги. А официальная явка – всегда 100%.

В стране банков, шоколада и горнолыжных курортов президентов меняют, как перчатки. Каждый год. За кандидата голосует Федеральный совет. Более того, предсказать, кто победит, довольно просто. Обычно это прошлогодний вице-президент. Если бы в Украине выборы проходили ежегодно, и кандидаты работали так, как во время гонки, – пожалуй, была бы Украина второй Швейцарией. Но не все украинцы к такому готовы.

В Египте, как и в Украине, граждане сами голосуют за кандидата. Но попасть в список претендентов не так уж просто. Выдвигать кандидата могут партии, просуществовали как минимум 5 лет. Минимальный возраст претендента – 40 лет. Не внесут в списки не только тех, кто имеет судимость или психическое расстройство, но и банкротов. Интересно, что банкроты не могут и участвовать в голосовании. Как, кстати, и бывшие госслужащие, уволенные в течение последних 5 лет.

На выборах президента Австралии активность всегда очень высокая – более девяноста процентов. Потому волеизъявления там – обязательно. Не пришел на участок – штраф, на украинские деньги – около тысячи гривен.

Кроме Австралии, в игнорирование выборов штрафуют еще в двадцати двух странах мира. А в Греции можно даже попасть в тюрьму.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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