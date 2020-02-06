Умер доктор, первый заявивший о коронавирусе: чем он известен

Он умер в Ухане от пневмонии

Ли Вэньлянь

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Один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса — Ли Вэньлянь, — умер в КНР.

Как сообщила газета Global Times в Twitter, он умер в Ухане от пневмонии, вызываемой этим вирусом.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1pic.twitter.com/WYwDxZFBej — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Ранее Global Times уже заявляла об его смерти, но потом опровергла ранее обнародованную информацию. Мол, Ли Вэньлянь находится в критическом состоянии.

Информацию о смерти подтвердила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Уханя (провинция Хубэй, Центральный Китай), в которой медик проходил лечение.

"В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлянь, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен, — говорится в заявлении медицинского учреждения. — Он умер, несмотря на все наши попытки его реанимировать".

Смерть Вэньляня, которому было 34 года, наступила в 02:58 по местному времени. Первые симптомы болезни были диагностированы у врача 10 января, а 12 января он был госпитализирован, уточнило издание.

Напомним, что 30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили рыбный рынок Уханя.

Вэньлянь также сообщил коллегам, что видел тест, согласно которому недуг был вызван именно коронавирусом, похожим на бушевавший в 2003 году SARS.

Медик утверждает, что хотел в частном порядке предупредить своих друзей об опасной инфекции, чтобы те позаботились о себе и своих семьях, однако вскоре скриншоты из их переписки, на которых было видно имя Вэньляня, начали появляться в различных соцсетях.

На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвали Вэньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом, а 3 января мужчину обвинили в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".

Напомним, что, по последним данным, в результате вспышки в китайском городе Ухане пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончались 565 человек, выздороветь удалось 1219 зараженным. В целом инфицировано более 28 тыс. человек.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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