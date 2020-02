Умер доктор, первый заявивший о коронавирусе: чем он известен

Один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса — Ли Вэньлянь, — умер в КНР.

Как сообщила газета Global Times в Twitter, он умер в Ухане от пневмонии, вызываемой этим вирусом.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1pic.twitter.com/WYwDxZFBej