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Коронавирус добрался до Алжира

26 февраля, 02:33

Заболевшего поместили на карантин

Власти Алжира подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает The Jerusalim Post.

Зараженным коронавирусом оказался гражданин Италии, который прибыл в Алжир 17 февраля.

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Заболевшего поместили на карантин.

Как мы сообщали, ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии. Инфицированный, который на данный момент помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста, вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии.

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Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила в мире ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих установленной эпидемиологической связи со вспышкой заболевания в Китае. Как заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, эти случаи вызывают обеспокоенность и над решением проблемы сейчас работают специалисты.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.

Видео: Reuters

Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

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