В 2018 году жертвами войн стали тысячи детей: шокирующая статистика ООН

В результате вооруженных конфликтов в прошлом году погибли либо остались калеками более 12 тысяч детей, говорится в докладе ООН, который распространило новостное агентство Associated Press.
Гибель и увечья детей были зафиксированы среди 24 тысяч "тяжких преступлений" в отношении несовершеннолетних, включая использование их в качестве солдат (около 7 тыс.), сексуальное насилие (более 930), похищения (более 2,5 тыс.), атаки на школы и госпитали.
Из двух десятков конфликтов, которые отслеживает ООН, лидерами в отношении нарушений прав детей стали Афганистан, Палестина, Сирия и Йемен.
При этом в Мали зафиксировали наиболее сложную ситуацию относительно доступа детей к образованию – из-за закрытия 827 школ 244 тыс. детей в этой стране не смогли учиться.
В организации отметили, что права несовершеннолетних нарушают не только боевики, но и правительственные силы в разных странах.
Часто детей задерживают за фактическую или предполагаемую связь с вооруженными формировании вместо того, чтобы считать их жертвами вербовки. Так, в Сирии и Ираке большинство лишенных свободы детей моложе 5 лет.
Также отмечается, что в 2018 году удалось обезопасить от военных действий и реинтегрировать 13,6 тыс. детей, что на 1,6 тыс. больше, чем годом ранее.
Напомним, в прошлом году британские журналисты выяснили, что миротворцы ООН массово насиловали детей и женщин по всему миру.
А ранее в этом году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о непосредственной угрозе, которой подвергаются более 500 тыс. детей из-за боевых действий в ливийской столице Триполи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк