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В 2018 году жертвами войн стали тысячи детей: шокирующая статистика ООН

Сегодня, 13:42

Детей используют в качестве солдат, насилуют, похищают, калечат и убивают не только боевики, но и правительственные силы

Фото: REUTERS/Naif Rahma

Фото: REUTERS/Naif Rahma

В 2018 году жертвами войн стали тысячи детей: шокирующая статистика ООН https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8 Другие страны Детей используют в качестве солдат, насилуют, похищают, калечат и убивают не только боевики, но и правительственные силы

В результате вооруженных конфликтов в прошлом году погибли либо остались калеками более 12 тысяч детей, говорится в докладе ООН, который распространило новостное агентство Associated Press.

Гибель и увечья детей были зафиксированы среди 24 тысяч "тяжких преступлений" в отношении несовершеннолетних, включая использование их в качестве солдат (около 7 тыс.), сексуальное насилие (более 930), похищения (более 2,5 тыс.), атаки на школы и госпитали.

Из двух десятков конфликтов, которые отслеживает ООН, лидерами в отношении нарушений прав детей стали Афганистан, Палестина, Сирия и Йемен.

При этом в Мали зафиксировали наиболее сложную ситуацию относительно доступа детей к образованию – из-за закрытия 827 школ 244 тыс. детей в этой стране не смогли учиться.

В организации отметили, что права несовершеннолетних нарушают не только боевики, но и правительственные силы в разных странах.

Часто детей задерживают за фактическую или предполагаемую связь с вооруженными формировании вместо того, чтобы считать их жертвами вербовки. Так, в Сирии и Ираке большинство лишенных свободы детей моложе 5 лет.

Также отмечается, что в 2018 году удалось обезопасить от военных действий и реинтегрировать 13,6 тыс. детей, что на 1,6 тыс. больше, чем годом ранее.

Напомним, в прошлом году британские журналисты выяснили, что миротворцы ООН массово насиловали детей и женщин по всему миру.

А ранее в этом году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о непосредственной угрозе, которой подвергаются более 500 тыс. детей из-за боевых действий в ливийской столице Триполи.

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Афганистан Ирак Йемен Мали Сирия война дети статистика ООН

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