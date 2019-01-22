Шокирующая статистика: в ООН озвучили количество погибших с начала войны на Донбассе

С начала войны на востоке Украины погибли до 13 тысяч человек, в том числе четыре тысячи военных

Фото: Getty Images

Шокирующая статистика: в ООН озвучили количество погибших с начала войны на Донбассе //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/672/168/5c467216826c6.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/672/168/5c467216826c6.jpg 2019-01-22T03:26:00+02:00 Донбасс С начала войны на востоке Украины погибли до 13 тысяч человек, в том числе четыре тысячи военных

Вследствие войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12.8 до 13 тысяч человек.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве, передает Deutsche Welle.

По данным миссии, около 3.300 погибших – гражданские, 4.000 – украинские военнослужащие, 5.500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

В конце 2017 года ООН заявляла о 10.300 погибших в войне на Донбассе и 24 тысячах раненых.

погибли 55 гражданских (вдвое меньше, чем в 2017 году), 224 получили ранения. Украинские военные сообщили о потере 100 бойцов погибшими и более 500 – ранеными. Российские боевики сообщили о 162 погибших и 310 раненых. По данным ООН, в 2018 году на Донбассе55 гражданских (вдвое меньше, чем в 2017 году), 224 получили ранения. Украинские военные сообщили о потере 100 бойцов погибшими и более 500 – ранеными. Российские боевики сообщили о 162 погибших и 310 раненых.

В целом на оккупированных Россией территориях за время войны погибли более 4700 человек.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как жители Донецка считают свою жизнь как в концлагере. Дончане говорят, что последние действия боевиков переполнили чашу терпения. Люди не выдерживают их издевательств, распродают за копейки жилье и уезжают.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

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