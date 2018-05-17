В аэропорту Стамбула публично унизили посла Израиля

Сегодня, 18:55

Работники службы безопасности сделали это публично, перед объективами камер

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В аэропорту Стамбула обыскали израильского посла. Несмотря на его дипломатическую неприкосновенность. Работники авиационной безопасности сделали это публично, перед объективами телекамер. Израиль уже направил ноту протеста Турции из-за жестокого обращения с дипломатическим лицом.

Напомним, Турция попросила посла Израиля покинуть страну из-за событий на административной границе сектора Газа, где от рук израильских военных погибли десятки палестинцев. Кроме того, турецкое правительство отозвало послов в Тель-Авиве и Вашингтоне для консультаций.

Израиль в ответ выдворил консула Турции в Иерусалиме.

15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.
Израиль, Турция, аэропорт, посол
Источник:

"Сегодня"

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