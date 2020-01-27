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В Афганистане разбился самолет американских военных: фото с места крушения

27 января, 14:51

Ответственность за авиакатастрофу на себя взяли талибы

/ Фото: Flickr

Пока мир продолжает отходить от крушения в Иране украинского пассажирского Boeing, власти Афганистана сообщили об авиакатастрофе, которая произошла в провинции Газни на востоке страны.

Изначально сообщалось о крушении пассажирского самолета – предположительно, рейса национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который направлялся в Кабул из города Герат с 83 людьми на борту.

Позже утверждалось, что в лайнере находились 110 человек и он летел из Герата в индийский город Нью-Дели.

Позже авиаперевозчик опроверг обе версии, а управление гражданской авиации Афганистана подтвердило, что пассажирские самолеты не сбивались.

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К месту крушения выдвинулся афганский спецназ.

В то же время, в террористической группировке "Талибан" заявили о своей причастности к случившемуся. Связанные с исламистами СМИ заявили о том, что, несмотря на возобновление мирных переговоров с США, они сбили в подконтрольном им районе военный самолет военных.

На борту воздушного судна находились пять человек, включая двух пилотов.

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Немецкий репортер Джулиан Репке утверждает, что в Афганистане действительно был сбит американский военный самолет Bombardier E-11A.

Американские военные произошедшее пока никак не комментируют.

Напомним, в конце сентября в день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более 100 атак боевиков. 28 сентября там прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы, но их пытались сорвать боевики.

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Афганистан крушение авиакатастрофа талибан талибы ВВС США

Источники: Сегодня , ТАСС

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