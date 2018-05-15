В Афганистане талибы напали на несколько блокпостов : погибли люди

Сегодня, 11:49

В результате атаки погибли как минисус 30 сотрудников службы безопасности

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевики группировки "Талибан" в городе Фарах в западной части Афганистана совершили нападение. Об этом сообщает Associated Press.

Глава совета провинции Фаред Бахтауер сообщил, что боевики напали на несколько блокпостов, в результате нападения – погибли как минимум 30  сотрудников службы безопасности

Как сообщалось, в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек. Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари – бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.

Вследствие взрыва, в столице Афганистана Кабуле, который произошел 2 марта, один человек погиб и 14 получили ранения разной степени тяжести.

Также 23 февраля талибы  атаковали военную базу, расположенную в провинции Фарах. В результате нападения погибли 18 солдат.
Афганистан, теракт, полиция, талибан

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