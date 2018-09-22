В Афганистане талибы подорвали детей
Инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Фарьяб
По меньшей мере, восемь детей погибли, еще шестеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на севере Афганистана. Об этом в субботу сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные полиции.
По его информации, инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Фарьяб. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.
По словам местных властей, за взрывом стоят боевики радикального движения "Талибан", которые намеревались совершить нападение на представителей сил безопасности.
Ранее сообщалось, что в результате теракта в афганской провинции Нангархар погибли 32 человека. Ещё 128 – были ранены.
Ранее командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что существует беспрецедентная возможность для достижения мира в Афганистане.
Ранее США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии.
Напомним, власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенных в рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан".