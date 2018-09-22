В Афганистане талибы подорвали детей

Сегодня, 09:10

Инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Фарьяб

В Афганистане произошел взрыв. Фото: AFP
В Афганистане произошел взрыв. Фото: AFP

По меньшей мере, восемь детей погибли, еще шестеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на севере Афганистана. Об этом в субботу сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные полиции.

По его информации, инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Фарьяб. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

По словам местных властей, за взрывом стоят боевики радикального движения "Талибан", которые намеревались совершить нападение на представителей сил безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в афганской провинции Нангархар погибли 32 человека. Ещё 128 – были ранены.

Ранее командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что существует беспрецедентная возможность для достижения мира в Афганистане.

Ранее США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии.

Напомним, власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенных в рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан". 
Афганистан, теракт, талибы
Источник:

ТАСС

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