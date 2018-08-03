В Африке не могут провести вскрытие тел убитых российских журналистов

Полиция миссии ООН в Центральной Африки не может провести вскрытие тел убитых российских журналистов из-за отсутствия необходимых специалистов. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Издание не уточняет, значит ли это, что вскрытие не будет проведено на территории ЦАР. Полиция ООН участвует в расследовании вместе с властями ЦАР и Россией.

Тела погибших журналистов планируется вернуть в Россию 4 августа.

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Напомним, в Центральноафриканской Республике были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали фильм о работе "ЧВК Вагнера".

Ранее радио ЦАР сообщило информацию о том, что в случившемся могли быть замешаны повстанцы местного движения "Селека".

Позже стало известно, что российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в Центральной Африке 30 июля, собирались снимать золотые прииски Ндассима. По неофициальным данным о их разработке договорились Россия и ЦАР.



