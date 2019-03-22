В Африке произошло новое ДТП: 19 человек погибли, более 70 пострадали

Водитель грузовика не справился с управлением и въехал на оживленную рыночную площадь в городе Нчеу

Фото: AFP

В Африке произошло новое ДТП: 19 человек погибли, более 70 пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4db/40a/5c94db40a838b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4db/40a/5c94db40a838b.jpg 2019-03-22T15:00:00+02:00 Другие страны Водитель грузовика не справился с управлением и въехал на оживленную рыночную площадь в городе Нчеу

По меньшей мере, 19 человек погибли и 70 пострадали в пятницу в африканском государстве Малави после того, как грузовик, водитель которого не справился с управлением, въехал на оживленную рыночную площадь в городе Нчеу. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на министра внутренней безопасности африканской страны.

По его данным, под транспортным средством все еще могут оставаться пострадавшие, на месте инцидента работают силы обороны республики.

Ранее сообщалось, что в результате трагического ДТП в одной из деревень Ганы, где утром 22 марта произошло лобовое столкновение двух междугородных автобусов, погибли более семи десятков человек. Дорожная авария случилась в регионе Боно на востоке страны.

В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, в результате чего тела всех пассажиров, находившихся в салоне, обгорели до неузнаваемости. Вероятнее всего, для идентификации понадобится анализ ДНК. Другой автобус после столкновения съехал в кювет.

Стоит отметить, что дорожные аварии в странах Африки достаточно распространены из-за качества дорог. Например, минувшей осенью десятки человек стали жертвами ДТП с участием двух автобусов на северо-востоке Зимбабве.

Кроме того, сообщалось о трагедии на дороге в Кении, где автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.

Мы также писали об аварии на железной дороже в ЮАР, где в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов пострадали около сотни человек.

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